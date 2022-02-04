واشنطن تعلن نتائج التحقيق بتفجير مطار كابول

أصدرت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الجمعة، بياناً حول نتائج التحقيق العسكري في تفجير "داعش-خراسان" عند بوابة آبي بمطار العاصمة الأفغانية كابول، في 26 أغسطس/آب 2021.





أدناه نص البيان الذي ورد لـ السومرية نيوز: