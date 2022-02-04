واشنطن تعلن نتائج التحقيق بتفجير مطار كابول

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
11
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
11
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
08:40 PM
الى
09:40 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تقرير: واشنطن أبلغت موسكو مسبقاً بعملية تصفية زعيم داعش
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
واشنطن تعلن نتائج التحقيق بتفجير مطار كابول
دوليات
2022-02-04 | 14:51
1,566 مشاهدة
أصدرت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الجمعة، بياناً حول نتائج التحقيق العسكري في تفجير "داعش-خراسان" عند بوابة آبي بمطار العاصمة الأفغانية كابول، في 26 أغسطس/آب 2021.
أدناه نص البيان الذي ورد لـ السومرية نيوز:
»
حمّل تطبيق السومرية الآن،
أنقر هنا
مطار
كابول
+A
-A
آخر الاخبار
16:08 | 2022-02-04
16:08
أمن
شرطة ميسان توضح بعد وفاة شخصين في الطبر
15:58 | 2022-02-04
15:58
أمن
قادم من السليمانية.. الاستخبارات تطيح بإرهابي في صلاح الدين
15:32 | 2022-02-04
15:32
محليات
الاعرجي: الصدر أمرني بالاعتذار للمراجع والسادة والقادة
المزيد
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الكربلائي
محليات
33.2%
16:48 | 2022-02-03
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الكربلائي
16:48 | 2022-02-03
طقس العراق.. موجة برد مصحوبة بأمطار رعدية تضرب هذه المناطق
محليات
24.8%
02:47 | 2022-02-03
طقس العراق.. موجة برد مصحوبة بأمطار رعدية تضرب هذه المناطق
02:47 | 2022-02-03
الإطار التنسيقي يوجه دعوة إلى الكتلة الصدرية بعد قرار المحكمة الاتحادية - عاجل
خاص السومرية
22.07%
06:15 | 2022-02-03
الإطار التنسيقي يوجه دعوة إلى الكتلة الصدرية بعد قرار المحكمة الاتحادية - عاجل
06:15 | 2022-02-03
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
اقتصاد
19.93%
01:27 | 2022-02-03
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
01:27 | 2022-02-03
المزيد
دوليات
دولة مجاورة للعراق تسجل حصيلة قياسية بإصابات كورونا
دولة مجاورة للعراق تسجل حصيلة قياسية بإصابات كورونا
استغرقت ساعتين.. تفاصيل عملية تصفية زعيم تنظيم "داعش"
13:59 | 2022-02-04
السلطات المغربية تصدر تحذيراً بشأن قضية ريان
13:48 | 2022-02-04
انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف في أمريكا
12:41 | 2022-02-04
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
هل توجد تدخلات خارجية في تشكيل الحكومة المقبلة؟
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.