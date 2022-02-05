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أول تعليق من إيران بعد إعفائها من العقوبات النووية - عاجل

دوليات

2022-02-05 | 05:26
أول تعليق من إيران بعد إعفائها من العقوبات النووية - عاجل
9,792 مشاهدة

علق وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، على إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإعادة إعفاء إيران من العقوبات النووية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في تصريحات مع وكالة فارس الإيرانية، إن "رفع العقوبات الأمريكية للحصول على الضمانات من أهم القضايا في مفاوضات فيينا"، مطالبا بتطبيق الضمانات على كافة المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية.

وأوضح عبد اللهيان: "من وجهة نظرنا فإن النوايا الحسنة من قبل واشنطن تتمثل بما يحدث على الأرض ورفع بعض العقوبات بشكل حقيقي وعملي يمكن أن يكون ترجمة لحسن نية واشنطن"، مشيرا إلى أن ما "يحدث على الورق جيد ولكن ليس كافياً"، على حد قوله.

وكان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، قال إن إدارة الرئيس جو بايدن، أعادت إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.

وأضاف المسؤول، أن المباحثات الفنية التي يسرها هذا الإعفاء ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات. لكنه قال إن هذا ليس إشارة إلى أن واشنطن على وشك التوصل إلى تفاهم للعودة إلى الاتفاق، وفقا لرويترز.
ويشمل الإعفاء تحويل مفاعل الأبحاث الإيراني الذي يعمل بالماء الثقيل في أراك وتوفير اليورانيوم المخصب لمفاعل الأبحاث في طهران ونقل الوقود المستهلك والخردة إلى الخارج.

وبعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في 2018 وإعادة فرض عقوبات صارمة بدأت إيران تدريجيا في انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاقية.

وكان الاتحاد الأوروبي، أكد الخميس، أن الجولة الثامنة من محادثات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني، ستُستأنف في وقت لاحق هذا الأسبوع.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن مفاوضات فيينا دخلت المرحلة الأخيرة، مشددة على ضرورة اتخاذ "قرارات سياسية" لإنجاحها.

وتركز طهران، خلال المحادثات، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.

وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018.
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