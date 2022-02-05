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وصول قوات أمريكية إضافية إلى بولندا

دوليات

2022-02-05 | 06:21
وصول قوات أمريكية إضافية إلى بولندا
المصدر:
روسيا اليوم
816 مشاهدة

وصلت إلى بولندا الوحدات الأولى من القوات الأمريكية التي أرسلتها واشنطن إلى هذا البلد في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في شرق أوروبا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء البولندية.

وأفادت الوكالة إلى أن المجموعة الأولى من أفراد الفرقة الـ 82 من القوات الأمريكية المحمولة جوا وصلت إلى مطار "ياسيونكا" قرب مدينة جيشوف (على مسافة 70 كم تقريبا من الحدود البولندية الأوكرانية).
 
وجاء هذا النبأ بعد يوم من هبوط 8 طائرات أمريكية في المطار نفسه حملت على متنها عسكريين مسؤولين عن التحضير لاستقبال جنود الفرقة المذكورة وتقديم الدعم اللوجستي لهم.
 
وسابقا هذا الأسبوع أعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن الولايات المتحدة قررت إرسال قوات إضافية إلى رومانيا وبولندا وألمانيا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة اتخذتها واشنطن في إطار "رد" على تصاعد التوتر حول أوكرانيا، مع أنه أشار إلى أن الجنود الأمريكيين لن يقاتلوا في أراضي أوكرانيا.
 
 
وفي الأشهر الأخيرة ازدادت العلاقات بين روسيا والدول الغربية توترا على خلفية مزاعم الولايات المتحدة وحلف الناتو عن تخطيط روسيا لغزة أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو مرارا وتكرارا وعلى مختلف المستويات.
 
من جانبها تتهم روسيا كييف بعدم الالتزام باتفاقيات مينسك الهادفة إلى تسوية النزاع في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا) وحشد قوات كبيرة عند خط التماس بين الطرفين وقصف مواقع القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد) من أسلحة محظورة.
 
كما ذكرت موسكو أن السبب الرئيسي لتصاعد التوتر هو قيام الولايات المتحدة والناتو بتزويد أوكرانيا بالسلاح، ما يشجعها على مغامرات عسكرية.

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