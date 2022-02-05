ريان على وشك الخروج.. عملية الإنقاذ تبلغ مراحلها الأخيرة

وذكرت القناة المغربية الثانية "دوزيم"، نقلا عن مراسلها في موقع سقوط الطفل، في إقليم شفشاون، شمالي المملكة، أن عملية الحفر الأفقي انتهت، فتم الانتقال إلى مرحلة حفر دقيقة سيشرف عليها مختصون، بعناية فائقة.وبحسب المصدر، فإن عملية إنقاذ الطفل ريان كانت قد بلغت هذه المرحلة المتقدمة والحساسة للغاية قرابة الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم السبت، بالتوقيت المحلي (غرينتش + 1).وجرت عملية الحفر بتأن كبير، حسب مسؤولين، تفاديا لوقوع أي انجرافات وانهيارات في التربة، لأن هذا الأمر من شأنه أن يلحق أذى بالطفل ريان وبعناصر الإنقاذ أيضا.وتطوق قوات الأمن المغربية مدخل مكان الحفر، تحسبا للحظة انتشال الطفل ريان، مع وجود سيارات إسعاف وطائرة مروحية جاهزة لنقله، حال إخراجه.ويستخدم عمال الحفر قنوات معدنية لتمرير الأتربة إلى الخارج ووقاية أنفسهم، فيما وضعت الجهات المختصة، أجهزة لرصد أي اهتزازات في منطقة البئر.وفي وقت سابق، قال متحدث باسم لجنة الإنقاذ إن "الطفل ريان يتزود بالأوكسجين والأمل كبير في نجاته".وأضاف قائلا "نتعامل بحيطة وحذر مع عمليات الحفر"، مشيرا إلى أن العملية يشارك فيها 11 من خبراء الحفر والمهندسين.