إعلام مغربي: ريان يخضع لتدخل طبي بعد وصول الإنقاذ إليه

أفادت صحيفة "هسبريس" المغربية بأن الطفل ريان العالق في بئر بضواحي مدينة شفشاون يخضع لتدخل طبي عاجل بعد أن تمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إليه.





وتنتظر سيارة إسعاف، بطاقم طبي يرأسه طبيب مختص في الإنعاش، خروج الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله بمنطقة تمروت.



كما أفادت وكالة "فرانس برس" بأن رجال الإنقاذ دخلوا النفق لإخراج ريان. ووصلت منذ قليل سيارة إسعاف إلى موقع النفق حيث تجري محاولات إنقاذ ريان.وتنتظر سيارة إسعاف، بطاقم طبي يرأسه طبيب مختص في الإنعاش، خروج الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله بمنطقة تمروت.كما أفادت وكالة "فرانس برس" بأن رجال الإنقاذ دخلوا النفق لإخراج ريان.

وسقط الطفل ريان إلى عمق يزيد عن 30 متراً، في حين لم يستطع المتطوعون أن ينزلوا أكثر من 20 متراً، وبسبب هذا التعثر، تركزت جهود الإنقاذ على خطة بديلة.