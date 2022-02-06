الخارجية الايرانية: نبحث عن اتفاق جيد ولا نبحث عن اتفاقية محدودة و مؤقتة

وقال عبد اللهيان للتلفزيون الايراني: "ما يهمنا هو تصرفات الطرف الآخر، ونتطلع لنرى ما سيحدث على الأرض، لنرى السلوك العملي للأمريكيين في رفع العقوبات بطريقة موضوعية وملموسة".واضاف: "لم نتلق أي شروط مسبقة من الولايات المتحدة، وهذه المباحثات تسير بطريقة لا يبقى فيها مكان للشروط المسبقة، وبالتأكيد تستند هذه المباحثات إلى وجهات نظر وتفاهم الخبراء، لتكون نتيجتها النهائية الوصول إلى اتفاق جيد يضمن مصالح البلاد".وردا على سؤال حول إمكانية إبرام اتفاقية مؤقتة قال وزير الخارجية: "نحن نبحث عن اتفاق جيد ولا نبحث عن اتفاقية محدودة و مؤقتة".وتابع أمير عبد اللهيان: "المهم بالنسبة لنا هو نتيجة المحادثات التي نجريها في فيينا وكذلك الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه هناك، طبعا الأمريكيون يرسلون إلينا رسائل متكررة عبر بعض الوسطاء يدعون أن لديهم نوايا حسنة، لكننا لم نر مبادرة جادة و ملحوظة من الجانب الأمريكي في عملية المباحثات الحالية.. اعني مبادرات واضحة في مباحثاتنا مع 4+1 أو من خلال الأوراق غير الرسمية المتبادلة بيننا وبين الولايات المتحدة عبر الاتحاد الأوروبي، أو ان نرى رفع بعض العقوبات عمليا؛ لذلك فإن المعيار بالنسبة لنا هو السلوك العملي لأمريكا".