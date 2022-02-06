الجامعة العربية ترحب بقرار الاتحاد الافريقي بتجميد عضوية اسرائيل كمراقب

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صدر عنها، أن "قرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي يعد "بمثابة خطوة تصحيحية" ويأتي اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الإفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري".واضاف أنه "كان لزاما أن يتم اتخاذ هذا القرار الحكيم إنطلاقا من عدم مكافأة إسرائيل على ممارساتها غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني".وسبق أن دانت الجامعة العربية القرار الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في اب الماضي منح إسرائيل صفة مراقب لدى الاتحاد.