بعد مباحثات مع بايدن بشأن أوكرانيا.. ماكرون يتوجّه إلى موسكو للقاء بوتين

وقال البيت الأبيض، في بيان، اليوم الاثنين، إنّ الرئيس بايدن بحث مع نظيره الفرنسي "الجهود الدبلوماسية الجارية والإجراءات للرد على التعزيز العسكري الروسي المستمر على حدود أوكرانيا".وأضاف البيت الأبيض أنّ الرئيسين أكدا "دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، كما ناقشا التنسيق الدبلوماسي ومواصلة الاتصالات.وفي ذات الصدد، تباحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان بشأن الأزمة الأوكرانية.ويتوجّه الرئيس ماكرون إلى موسكو، اليوم الاثنين، لعقد مشاورات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبهدف تخفيف التوترات مع أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.وأجرى ماكرون سلسلة من المكالمات الهاتفية مع الحلفاء الغربيين وبوتين والرئيس الأوكراني خلال الأسبوع الماضي. وسيتابع ماكرون هذه الجهود، يوم غد الثلاثاء، بزيارة إلى كييف في مهمة قد تكون محرجة إذا عاد خالي الوفاض.