"من أخ إلى أخوته"... هدية قيّمة من لاعب كرة قدم لعائلة ريان!



ونجح رجال الإنقاذ في نهاية المطاف في انتشال ريان في وقت متأخر من يوم السبت بعد إزالة قطاع عريض من التل المجاور للبئر وبعد عملية معقدة لفتح نفق أفقي إلى البئر.



إلّا أن الصدمة الكبرى كانت بوفاته التي أحبطت العالم العربي خصوصًا والعالم عمومًا الذي تضامن كلّه مع ريان ورفع الصلوات لكي ينجو ويعود سالمًا إلى حضن والديه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الطفل ريان أورام، ابن الـ5 أعوام، كان قد سقط في بئر بقرية إغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون في المغرب يوم الثلاثاء الماضي. وأمّنت الجهات الرسمية والمدنية المعدّات اللازمة لإمداد الطفل بالأكل والشرب وكذلك المعدّات اللازمة للحفر محاولةً انقاذه.ونجح رجال الإنقاذ في نهاية المطاف في انتشال ريان في وقت متأخر من يوم السبت بعد إزالة قطاع عريض من التل المجاور للبئر وبعد عملية معقدة لفتح نفق أفقي إلى البئر.إلّا أن الصدمة الكبرى كانت بوفاته التي أحبطت العالم العربي خصوصًا والعالم عمومًا الذي تضامن كلّه مع ريان ورفع الصلوات لكي ينجو ويعود سالمًا إلى حضن والديه.

هذه الخطوة أعلن عنها حمدالله نفسه على حسابه عبر "انستغرام" إذ كتب:"... قد قررت بإسمي واسم عائلتي وبإسم كل المغاربة والمسلمين أن أساعد وأدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان، والديه وإخوته وأهديهم منزل مجهز بالكامل ونسأل الله أن يتقبل منا يجعلها في ميزان حسنات كل المسلمين".وأكّد أن "هذه مساعدة من اخ الى إخوته والله ولي التوفيق".وختم قائلًا: "أرجو أيضا وهذه دعوة لكل من يستطيع مساعدتهم فليفعل ذلك من ممثلين ومغنيين ورياضيين ومسؤوليين ومشهورين جزاكم الله خير الجزاء و السلام عليكم ورحمة الله".