البنتاغون يكشف عدد الجنود الأمريكيين في أوروبا

وأكد كيربي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن "أمر بمواصلة الرفع من قدرات الجيش الروسي المدفعي والصاروخي والدفاعي الصاروخي والوحدات الخاصة في اليومين الماضيين".ورجح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية أن تقوم روسيا بـ"غزو دونباس في شرق أوكرانيا، وكذلك احتلال كل البلاد لفترة طويلة".وكشف البنتاغون عن وجود نحو 80 ألف جندي أميركي في أوروبا، مؤكدا على قدرة هذه القوات في إعادة الانتشار وفقا للحاجات الأمنية.من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن واشنطن "تتبع طريقين في الأزمة الأوكرانية: الدبلوماسية والردع، واختيار أحدهما يعتمد على قرار الرئيس الروسي بوتن".وقالت ساكي: "نحن متحدون مع شركائنا الأوروبيين بشأن مواقفنا تجاه روسيا. نعمل مع ألمانيا على وقف العمل بأنبوب الغاز نورد ستريم 2 في حال اجتاحت روسيا أوكرانيا".وأضافت: "نحن على تواصل مستمر مع البنتاغون وحلفائنا في الناتو لتقييم أي احتياجات مستقبلية يمكن إرسالها، بما في ذلك المزيد من القوات".وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن لدى بلادها "حزمة عقوبات خاصة بنا نناقشها مع الكونغرس، ليست بالضرورة متشابهة مع سيتخذه حلفاؤنا من إجراءات".