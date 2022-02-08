بتهمة المخدرات.. إيران تعلن إعادة 10 "سجناء" من العراق

وأوضح ناصر عتباتي، بحسب وكالة "فارس"، أنه "في سياق تنفيذ اتفاق نقل المدانين بين الحكومتين الإيرانية والعراقية، وبعد اجتماع مع المدعي العام في بيرانشهر والقنصل الإيراني في العراق وممثل وزير العدل الايراني ومسؤولين في منطقة كردستان العراق تمت عملية نقل هؤلاء السجناء بعد اتخاذ الاجراءات القانونية والفحوصات الطبية اللازمة".وأضاف أنه "في هذه العملية تم نقل 10 مدانين إيرانيين مسجونين في العراق إلى سجن نقده/غرب ايران/"، مشيراً الى أن "المدانين اعتقلوا وحوكموا في العراق لارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات".