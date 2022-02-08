نصر الله: هناك مفاجآت نخبئها لأي حرب مع إسرائيل

وفي حديث نقلته قناة العالم الإيرانية، قال نصر الله: "نتعاطى مع التهديدات الإسرائيلية بشكل جدي"، متسائلا: "هل العدو الإسرائيلي قادر على تنفيذ هذه التهديدات؟ وعندما يطرح العدو استهداف الأسلحة الدقيقة... هل يعلم عددها وأماكن انتشارها؟".وأضاف: "في كل الأحوال العملية العسكرية الإسرائيلية سيكون لها تداعياتها المتناسبة من المقاومة وعندما قصف العدو الفلوات لم نسكت عن ذلك"، لافتاً إلى أن "حجم القدرات البشرية للمقاومة (حزب الله) لا مثيل لها في تاريخ حركات المقاومة".وتابع: "هناك مفاجآت نخبئها لأي حرب، ولأول مرة نحن نفعّل سلاح الدفاع الجوي للمقاومة ولكن ليس الهدف إسقاط المسيرات بل لإبعاد خطرها".وشدد على أن الحزب "معني بامتلاك أي سلاح يمكّنه من الدفاع عن شعبه وبلده ومواجهة التهديدات الإسرائيلية"، وأردف قوله: "لو كان العدو الاسرائيلي لديه قناعة 50 بالمئة بأن شن حرب على لبنان يمكن أن ينهي قدرة المقاومة لفعل ذلك".وأضاف: "إذا حصلت الحرب فنحن لا نخافها ولا نتخلى عن بلدنا"، مشيرا إلى أن الحركة الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية تراجعت بشكل كبير بعد تفعيل الحزب للدفاعات الجوية.من جهة أخرى، أشار إلى أن "الإمارات لجأت إلى طلب الحماية الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية في أول مواجهة مع (أنصار الله) في اليمن".واعتبر أن تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل قد ينفع تل أبيب ماليا واقتصاديا وإعلاميا، لكن لا يمكن أن تشكل هذه الدول أي منفعة لإسرائيل على الصعيد العسكري.