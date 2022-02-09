تحذير أمريكي من هجمات صاروخية "محتملة" على الإمارات - عاجل

وذكرت السفارة الأمريكية في بيان: "هناك تقارير عن احتمال وقوع هجوم صاروخي، أو عبر طائرة بدون طيار، فوق أبو ظبي، في الإمارات العربية المتحدة، اليوم 9 فبراير 2022".وأضافت محذرة: "تنصح السفارة المواطنين الأمريكيين باتباع إجراءات السلامة المذكورة أدناه على الفور والبقاء في حالة تأهب في حال وقوع هجمات مستقبلية إضافية"، بالإضافة إلى نشرها "الإجراءات الواجب اتخاذها" في حال وقوع حادث، وبعده.هذا وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، مساء أمس الثلاثاء، بأن فرق هيئة أبو ظبي للدفاع المدني "سيطرت على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز" في بناية بشارع حمدان بالمدينة، بعد انتشار مقطع فيديو يسمع فيه دوي انفجار ويظهر اشتعال حريق في أحد بنايات المدينة، ما سبب ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تكهنات عن سببه.