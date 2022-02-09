مندوب روسيا يحسم الجدل بشأن إمكانية "غزو" أوكرانيا

وأوضح نيبينزيا في تصريح لوسائل اعلام روسية: ان "روسيا لم تعلن أبدا على أي مستوى رسمي عن أي خطط عدوانية ضد أوكرانيا".وأعلنت كييف والدول الغربية مؤخرا عن زيادة مزعومة في "الأعمال العدوانية" من جانب روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا.بدوره قال الكرملين إن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديرها الخاص. وإن هذا لا يهدد أحدا ولا يجب أن يقلق أحدا.ولفتت روسيا إلى أن تصريحات الغرب حول "العدوان الروسي" تستخدم كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.