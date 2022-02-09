اصابة ملك اسبانيا بفيروس كورونا

وقال القصر الملكي في بيان أن "الحالة الصحية العامة لصاحب الجلالة جيدة وسيواصل أنشطته من مقر إقامته"، موضحا بأنه "لم تظهر أي أعراض على زوجته الملكة ليتيثيا ولا ابنتهما الأميرة صوفيا".وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت في الثالث من شباط الجاري، أنه بعد عامين من تفشي جائحة وباء كورونا، قد تدخل أوروبا قريبا في "فترة هدوء طويلة".وأرجعت المنظمة رأيها ذلك إلى معدلات التلقيح المرتفعة وانتشار المتحورة أوميكرون الأقل خطورة، واقتراب انتهاء فصل الشتاء.