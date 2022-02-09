الإمارات توقع اتفاقية جديدة مع إسرائيل

ووصف رازفوزوف الصفقة بأنها "تاريخية"، وقال إنها ستساعد في "إقامة علاقات ذات مغزى ستؤدي إلى فوائد اقتصادية كبيرة لأسواقنا وصناعاتنا السياحية"، مشيرا إلى أن "الاتفاق سيوجه السائحين من مطارات الإمارات إلى إسرائيل. وبفضل ذلك، ستتم إضافة الوظائف وفتح الأعمال التجارية وتحسين سبل عيش العاملين في القطاع السياحي".ودعا الوزير الإسرائيلي، دول الخليج الأخرى إلى أن تحذو حذو إسرائيل والإمارات "حتى نبني معا واقعا إقليميا جديدا قائما على الازدهار والأمن والاستقرار لشعبنا".