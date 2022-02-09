الولايات المتحدة.. تراجع حاد لمخزونات النفط الخام

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن "مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 4.8 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 4 شباط، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 100 ألف برميل".واضافت انها "أبلغت عن انخفاض أسبوعي في المخزون بمقدار 1.6 مليون برميل من البنزين، و900 ألف برميل من نواتج التقطير".وتراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، اليوم، دون ذروة 7 سنوات التي سجلتها منذ الأسبوع الماضي، بفعل استئناف المحادثات النووية الإيرانية.