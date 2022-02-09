دولة أوروبية تعد استراتيجية "العيش مع كوفيد"

وفي كلمة أمام أعضاء البرلمان، قال جونسون إنه سيقدم استراتيجية الحكومة "العيش مع كوفيد" عندما يعود مجلس العموم من عطلته في 21 فبراير وينهي القيود المحلية الأخيرة بما في ذلك الواجب القانوني للعزل الذاتي "قبل شهر كامل".وأضاف: "سنسير بهذا الاتجاه بشرط استمرار الاتجاهات المشجعة الحالية في البيانات. وأتوقع أننا سنكون قادرين على إنهاء القيود المحلية بما في ذلك المتطلبات القانونية للعزل الذاتي إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، قبل شهر كامل".يذكر أنه بموجب القواعد الحالية، يجب على أي شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا أن يخضع للعزل الذاتي لمدة خمسة أيام على الأقل، مع إمكانية خروجه من المنزل بعد اليوم الخامس من العزل إذا كان لديه اختبارين سلبيين.هذا ومن المتوقع أيضا رفع شرط ارتداء الكمامة في أماكن الرعاية الصحية، كما من المقرر رفع قيود السفر المفروضة على الأشخاص الذين تم تطعيمهم قبل فرض القيود المحلية، مع إزالة جميع متطلبات الاختبار للقادمين إلى إنجلترا اعتبارا من 11 فبراير.