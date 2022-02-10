العراق يسلم إيران "وثائق مطلوبة" في اغتيال "قاسم سليماني"

أعلن نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران، كاظم غريب أبادي، إن العراق قدم إلى بلاده وثائق كانت مطلوبة من قبل السلطات الإيرانية بشأن "الجريمة الإرهابية" باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني.

وأعلن أبادي، في تصريح له، ختام اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بالتحقيق في اغتيال سليماني ورفاقه، الذي انعقد بدورته الثالثة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة العراقية بغداد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.

وقال ابادي أن البيان المشترك الصادر عن اجتماع اللجنة المشتركة في بغداد تضمن الاتفاق على "التسريع في وتيرة التعاون الثنائي، بما في ذلك تبادل الوثائق والمعلومات المكملة للمضي بالملفات القضائية قدما في كلا البلدين، ومن أجل التحقق من تحقيق العدالة فيما يخص هذه الجريمة".

وتضمن البيان "التأكيد على إكمال التحقيقات في إيران والعراق حول الأوجه المختلفة لهذه الجريمة، بهدف إنزال العقوبة العادلة في جميع المتهمين وبأقصر وقت ممكن".

وكذلك تضمن البيان المشترك بحسب ابادي على "اتخاذ كافة جميع التدابير اللازمة من قبل الجانبين حول ملاحقة ومقاضاة ومعاقبة جميع الضالعين في إصدار الأمر أو تخطيط أو تنفيذ هذا العمل الإجرامي".

وكشف ابادي، أنه من المتوقع تسليم النيابة العامة في طهران بنهاية العام الإيراني الحالي (20 مارس/ آذار 2022) مذكرة الاتهام ذات الصلة للنظر في الجرائم والتهم الموجهة إلى جميع المتورطين في هذه الجريمة، "أيّا كانت مستوياتهم"، بحسب تأكيد نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران.