بعد الانقلاب العسكري.. اختيار رئيس جديد في بوركينا فاسو

وقال مصدر قضائي انه "تم تسمية داميبا رئيسا للدولة وقائدا أعلى للقوات المسلحة ليؤدي اليمين أمام المجلس الدستوري في موعد لم يحدد بعد".

ولفت المجلس إلى أن "قراره هذا يستند إلى "شغور منصب الرئاسة" إثر الاستقالة التي أُجبر على تقديمها في 24 كانون الثاني الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوري".

وبهذا الإعلان أصبح داميبا بصورة رسمية رئيسا انتقاليا للبلاد إلى حين إعادة النظام الدستوري إليها.

وكان مجلس الأمن الدولي أعرب يوم امس عن "قلقه الشديد" حيال "التغيير غير الدستوري للحكومة" في بوركينا فاسو الشهر الماضي، متجنبا وصف ما حصل في البلاد بـ"الانقلاب العسكري" أو التنديد به بشكل صريح.