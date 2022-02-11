"الجائحة لم تنته بعد".. توقع "مربك" من الصحة العالمية بشأن كورونا

وقالت سواميناثان، اليوم الجمعة، "إن العالم لم يشهد بعد نهاية جائحة كورونا، إذ من المتوقع ظهور المزيد من السلالات المتحورة من فيروس كورونا"، بحسب وكالة "رويترز".وأضافت سواميناثان في حديثها الصحفيين في جنوب أفريقيا: "رأينا الفيروس يتطور ويتحور.. لذا ندرك أنه سيكون هناك مزيد من السلالات المتحورة، سلالات متحورة مثيرة للاهتمام، لذا نحن لسنا في نهاية الجائحة".جاء ذلك خلال زيارة سواميناثان لمنشآت لصناعة اللقاحات في جنوب أفريقيا، مع مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس.وكانت المنظمة، أعلنت أمس الأربعاء، حاجتها إلى 16 مليار دولار لدعم الدول منخفضة الدخل في مواجهة فيروس كورونا.وأوضحت أن "المبلغ يمثل فجوة في ميزانية دعم تلك الدول باللقاحات والاختبارات والأدوية"، مشيرة إلى أن المبلغ المطلوب سيستخدم لتوفير 600 مليون جرعة من اللقاحات وشراء 700 مليون اختبار وعلاج 120 مليون مريض، بحسب وكالة أنباء "قنا".من جانبه، صرح السيد تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، بأن "العلم منحنا الأدوات اللازمة لمواجهة (كوفيد - 19) وإذا تحقق التضامن العالمي على تقاسم تلك الأدوات، سنتمكن من القضاء على المرض من خلال خطة طوارئ صحية عالمية هذا العام".يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعربت عن قلقها، يوم الخميس الماضي، من انخفاض معدل التطعيم ضد "كوفيد -19" في أفريقيا.