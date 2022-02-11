دولة اوروبية تسجل اول حالة وفاة نتيجة فيروس "لاسا"

وقالت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا "UKHSA" إن "العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المصابة بحمى "لاسا" في البلاد وصل الآن إلى 3 حالات".واضافت ان "جميع الحالات التي تم تحديدها تنتمي إلى نفس العائلة في شرق إنكلترا، وقد عادوا مؤخرا من غرب إفريقيا، حيث يتوطن المرض ويتفشى بشكل مستمر".يشار إلى أن "حمى "لاسا" هي مرض نزفي فيروسي حاد، شبيه بالإيبولا، ويصاب الناس بالعدوى من خلال التعرض للأغذية أو العناصر الأخرى الملوثة ببول أو براز الفئران المصابة، ويمكن للفيروس أيضا أن ينتشر من شخص لآخر عن طريق سوائل الجسم".وفي البداية، يعاني المصابون من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مثل الحمى والصداع والتهاب الحلق وآلام العضلات وكذلك الإسهال والقيء وفي الحالات الأكثر خطورة يمكن أن يتسبب المرض في حدوث نزيف من المهبل أو الفم أو الأنف وانتفاخ شديد في الوجه.وهناك نحو 100 ألف حالة إصابة بالمرض سنويا في غرب إفريقيا بمتوسط 5 آلاف حالة وفاة، لكن حوالي 80% من الحالات لا تظهر عليها أعراض ولا يعرف الخبراء مدى انتشار المرض.