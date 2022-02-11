الاتحاد الاوروبي يوصي بعثته الدبلوماسية بمغادرة أوكرانيا

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو: "نحن لسنا بصدد الإجلاء، وفي الوقت الحالي، يتمتع الموظفون غير الأساسيين بخيار العمل عن بعد من خارج أوكرانيا".وأضاف في تصريح للصحفيين: "نواصل تقييم الوضع أثناء تطوره، بالتشاور والتنسيق الوثيقين مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".يذكر أن لاتفيا وإستونيا دعتا في وقت سابق رعاياهما إلى مغادرة أوكرانيا بسبب ما وصفته وزارتا خارجية البلدين بأنه "تهديد أمني خطير تشكله روسيا قرب الحدود الأوكرانية، وتهديد فعليّ بتصعيد الموقف".كذلك وجهت كل من لندن وواشنطن النصيحة ذاتها إلى رعاياهما.