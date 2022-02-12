بايدن يعلن موعد "الغزو" الروسي لأوكرانيا

وبحسب ما نقل موقع "بوليتيكو"، فخلال اجتماع جرى عبر الإنترنت، ضم ممثلي الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وبولندا ورومانيا، قال الرئيس الأمريكي إن روسيا قد"تغزو أوكرانيا" في 16 فبراير/شباط.وقالت عدة مصادر في الإدارة الأمريكية لـ"بوليتيكو" عن التاريخ نفسه، كما حذرت واشنطن الشركاء من أن الهجوم العملي يمكن أن يسبقه ضربات صاروخية وهجمات إلكترونية.في الوقت نفسه، قال مسؤول بريطاني للصحيفة إن لديهم "تفسيرا مختلفا" للمعلومات الاستخبارية، وقال دبلوماسيان أوروبيان إنهما "يرفضان تصديق ذلك".وتقر "بوليتيكو" بأن المعلومات الاستخبارية قد تكون أولية وغير كاملة.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن "الغزو" المزعوم قد يبدأ في 16 فبراير، نقلاً عن مصادر.كما تحدث صحفيو "بلومبرغ" بدورهم عن هجوم محتمل في 15 فبراير.وقبل أسبوع، تحدثت "بلومبرغ" عن الغزو الذي حدث بالفعل، ونشرت عنوان "روسيا تغزو أوكرانيا"، لتقوم الوكالة بعد ذلك بإزالة المنشور والاعتراف بالخطأ.