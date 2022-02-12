موسكو تعلق على التحذيرات من غزو روسي وشيك لأوكرانيا

اعتبرت الرئاسة الروسية، السبت، أن التحذيرات الغربية من غزو روسي وشيك لأوكرانيا بلغت "مستويات عبثية".



وأكدت الرئاسة في بيان، أن "بوتن استعرض بالتفصيل مع بايدن الأسباب التي تجعل روسيا ترى ضرورة مناقشة ملف الأمن فورا

وتابعت أن "بوتن لم يناقش مع بايدن حادثة الغواصة الأميركية في محيط جزر الكوريل".

وكان البيت الأبيض أكد، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنهى مكالمته الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن التصعيد الحالي حول أوكرانيا.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات المتزايدة وسط المزاعم الغربية عن تخطيط روسيا لـ"غزو أوكرانيا"، وهو ما نفت موسكو صحته مرارا وتكرارا.