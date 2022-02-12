تحذير من موجة لاجئين في حال "غزو أوكرانيا"

حذر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان من أن غزو روسيا لأوكرانيا قد يؤدي إلى فرار مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين عبر الحدود إلى بلاده.







وقال أوربان وهو معارض قوي لأي نوع من أنواع الهجرة، إن من مصلحة هنغاريا تجنب الحرب التي أكد أنها ستسبب موجة من اللاجئين الأوكرانيين وتعطل الاقتصاد.



وأعرب عن معارضته خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام العقوبات ضد روسيا، وقال: "العقوبات أو السياسات العقابية أو إلقاء الخطب أو أي نوع آخر من الغطرسة من جانب القوى العظمى أمر مرفوض". ودعا أوربان في خطابه السنوي لهذا العام إلى حل سلمي للتوتر المتصاعد في أوروبا الناجم عن مخاوف الغزو الروسي لأوكرانيا.وقال أوربان وهو معارض قوي لأي نوع من أنواع الهجرة، إن من مصلحة هنغاريا تجنب الحرب التي أكد أنها ستسبب موجة من اللاجئين الأوكرانيين وتعطل الاقتصاد.وأعرب عن معارضته خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام العقوبات ضد روسيا، وقال: "العقوبات أو السياسات العقابية أو إلقاء الخطب أو أي نوع آخر من الغطرسة من جانب القوى العظمى أمر مرفوض".

وكان البيت الأبيض أكد اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنهى مكالمته الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن التصعيد الحالي حول أوكرانيا.



ويأتي ذلك على خلفية التوترات المتزايدة وسط المزاعم الغربية عن تخطيط روسيا لـ"غزو أوكرانيا"، وهو ما نفت موسكو صحته مرارا وتكرارا.