أبو الغيط يحذر من تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العربي

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن معدلات الفقر المتعدد الأبعاد والبطالة ارتفعت بشكل كبير في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وذكر ابو الغيط خلال كلمته في افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة المنعقد في الجامعة العربية إن التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2021 الصادر حديثا عن الجامعة يكشف أن الناتج الإجمالي في الدول العربية بالأسعار الجارية سجل انكماشا بنسبة 11.5% مقارنة بعام 2019".

ووفقا للتقرير، فإن قيمة الخسارة في الناتج المحلي لعام 2020 – السنة الأولى من الجائحة – تزيد عن 220 مليار دولار.

وذكر التقرير أن "هذا الانكماش لم تشهد الدول العربية مثله حتى في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2009".

وأشار الأمين العام للجامعة العربية أن "الأعباء الحالية زادت من حجم التحديات المعقدة التي كانت المنطقة العربية تواجهها قبل الجائحة".

ورأى أن "هذه الأعباء أسهمت في تأزم الأوضاع في البلدان التي تعاني من نزاعات، وتلك التي تعيش مخاض أزمات سياسية عسيرة، خاصة تونس ولبنان والسودان".

وعلى الرغم من هذه الظروف والعقبات، قال أبوالغيط إنه "مازال يرى أن الدول العربية تملك الفرصة للتأثير في مجريات الأحداث والدفع مجددا بمسار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 لاستعادة المكاسب التي تم تحقيقها قبل الوباء".

وتابع أنه "تحقيق هذه الغاية يتطلب استجابة سريعة منسقة وشاملة، أساسها التعاضد والتضامن العربي لدعم اقتصادات الدول الأكثر هشاشة وتضررا".



