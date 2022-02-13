البرهان يطلق مبادرة لحل الازمة السودانية من اربعة محاور

وقال مجلس السيادة في البيان أن "البرهان شدد لدى لقائه وفد المفوضية برئاسة موسى فكي علي "ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة الراهنة"، وقدم للوفد "رؤية الحكومة لحل الأزمة الراهنة وفق أربعة محاور".كما أوضح أن "المحاور الأربعة تشمل "إطلاق عملية حوار شامل يضم جميع القوى السياسية والاجتماعية بالبلاد دون استثناء، عدا حزب المؤتمر الوطني، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لقيادة ما تبقى من الفترة الانتقالية وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب متغيرات مشهد البلاد السياسي، والتأكيد على قيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".واشار البيان الى ان "وفد المفوضية أكد أنه جاء في هذه المرحلة، للالتقاء بجميع الفاعلين والاستماع إلى آرائهم للخروج برؤية شاملة تساهم في بلورة رؤية الاتحاد الإفريقي لمقاربة الأزمة السودانية الراهنة".بالتزامن، أعلنت البعثة الأممية في السودان اختتام المرحلة الأولى من المشاورات لإطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية وكشفت عن لقاء فريق البعثة "يونيتامس" بأكثر من 35 جهة وتجمع خلال الأسبوع الأخير للمشاورات.يذكر أن بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" كانت أطلقت مطلع الشهر الماضي، مبادرة من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين في البلاد، بغية الخروج بمقترحات لحل الأزمة التي تلف السودان منذ أشهر.