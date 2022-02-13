تعليق أمريكي جديد بشأن أزمة روسيا وأوكرانيا

وقال كيربي بحسب قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأمريكية اليوم الأحد: "في الوقت الحاضر لا ننظر في إمكانية فرض نظام عقوبات استباقي"، مشيرا إلى أنه في حال فرض عقوبات شديدة ضد روسيا الآن فهي "ستفقد تأثيرها الرادع".وأوضح أن الولايات المتحدة تعتبر أن هذا التأثير تحتفظ عليه هذه العقوبات في حال بقائها إجراء "احتياطيا".وفي وقت سابق طرحت مجموعة من الديمقراطيين بزعامة السيناتور روبرت مينينديز مشروع قانون يفترض إنزال عقوبات ضد القادة الروس في حال تصعيد الأزمة في أوكرانيا، إضافة إلى إمكانية أن تشمل العقوبات أيضا خط أنابيب "السيل الشمالي 2".وفي وقت سابق طرح مشروع قانون مماثل للنظر أمام مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي.وورد الأسبوع الماضي أن الكونغرس لم يكن لديه الوقت للنظر في مشروع القانون الخاص بفرض العقوبات ضد روسيا قبل بدء عطلة أعضائه التي تستغرق في 28 فبراير.