اندلاع حريق بقاعدة عسكرية في إيران - عاجل

وذكر الموقع أن "بعض التقارير تشير إلى اندلاع حريق محدود في إحدى قواعد الدعم للقوات المسلحة في إقليم كرمانشاه في ساعة مبكرة من صباح الاثنين"، حسبما نقلت "رويترز".ووفق الموقع فإن التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة سبب الحادث والأضرار المحتملة الناجمة عنه.وأفاد الموقع، التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن "حريقا اندلع صباح يوم الاثنين في مخزن لزيوت المحركات ومواد أخرى قابلة للاشتعال في إحدى قواعد الدعم التابعة للحرس الثوري في منطقة ماهيداشت بإقليم كرمانشاه، مما ألحق أضرارا بسقيفة صناعية".وتمكن رجال الإنقاذ من إخماد الحريق وتم إرسال فرق إلى قاعدة الدعم للتحقيق في سبب الحادث.