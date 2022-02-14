إيران عن محادثات فيينا النووية: لم تصل لطريق مسدود

وقال خطيب زاده، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، إنه "لا يوجد مأزق في فيينا ولم تصل المفاوضات إلى طريق مسدود".وأضاف أنه "يتم بحث ملفات مهمة وحساسة حاليا في فيينا وتحتاج إلى قرار سياسي وإيران اتخذت قرارها بالفعل".وأوضح أن "طهران قد تعلن في وقت قريب عن التوصل لاتفاق حال تجاوب الطرفان الأوروبي والأمريكي مع المطالب الإيرانية في مفاوضات فيينا".وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.