مجموعة السبع تهدد روسيا بعقوبات ذات "عواقب هائلة" - عاجل

وقال وزراء مالية (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان) في بيان، ان "أولويتنا الآنية هي دعم الجهود الرامية إلى نزع فتيل الأزمة"، لكن مجموعة الدول الكبرى السبع التي تترأسها ألمانيا هذه السنة توعدت بأن "أي عدوان عسكري روسي جديد ضد أوكرانيا سيقابَل برد سريع وفعال".وفي وقت سابق طرحت مجموعة من الديمقراطيين بزعامة السيناتور روبرت مينينديز مشروع قانون يفترض إنزال عقوبات ضد القادة الروس في حال تصعيد الأزمة في أوكرانيا، إضافة إلى إمكانية أن تشمل العقوبات أيضا خط أنابيب "السيل الشمالي 2".