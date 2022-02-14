دولة عربية تحظر التظاهر وسط عاصمتها

وأكدت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، أن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية وأن حركة السير ستكون اليوم كالمعتاد.وأوضحت أن "الكباري مفتوحة ولن يتم قطع الاتصالات"، مؤكدة أنها تقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات بتمكين المواكب من توصيل رسالتها.وأهابت اللجنة بالمواطنين، بأن يكون تجمع المواكب بالميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية.وأكدت أن منطقة وسط الخرطوم من السكة الحديد جنوبا حتى القيادة العامة شرقا وحتى شارع النيل شمالا غير مسموح التجمعات فيها.