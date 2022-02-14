إصابة زوجة الأمير تشارلز بكورونا

وقال مقر الإقامة الملكي في بيان: "صاحبة السمو الملكي دوقة كورنويل ثبتت إصابتها بكوفيد-19 وهي في عزل ذاتي".وأضاف البيان "نواصل اتباع الخطوط الإرشادية للحكومة"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وأظهر فحص إصابة الأمير تشارلز (73 عاما) بكوفيد-19 للمرة الثانية الأسبوع الماضي، ولم يورد "كلارنس هاوس" تحديثا لحالته الصحية ولم يقدم المزيد من التفاصيل عن كاميلا.وتلقى كل من الأمير تشارلز وكاميلا التطعيم كاملا بالإضافة إلى جرعة تنشيطية.