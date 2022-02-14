دولة مجاورة ترفع العديد من القيود المفروضة لمواجهة كورونا

وقال الصباح في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي: "سيعود رص الصفوف في المساجد وتُفتح المجمعات التجاري للجميع وحضور الطلبة للمدارس دون فحص البي سي آر والسماح بالسفر للكافة وكذلك إلغاء الفحص للمسافرين العائدين للبلاد".واضاف: "هذه القرارات لا تعني نهاية الاجراءات الاحترازية الشخصية الواجبة.. وخاصة لبس الكمامة".من جهته أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم في المؤتمر الصحفي "السماح لغير المحصنين بالسفر ودخول المجمعات التجارية وكذلك دخول الأماكن المغلقة كالمسارح والسينما وقاعات الحفلات بشرط أجراء فحص يؤكد الخلو من الفيروس قبل 72 ساعة على الأكثر".وأكد المزرم "السماح بعودة العمل بالدوائر الحكومية بكامل طاقته اعتبارا من الثالث من آذار".