"مشكلة طارئة".. عودة قاذفة أمريكية اضطرارياً لقاعدتها

وذكرت مجلة الجيش البريطاني أن القاذفة القادرة على حمل أسلحة نووية طرأ عليها مشكلة عادت إلى المملكة المتحدة على إثرها في إجراء احترازي.وأقلعت قاذفتان استراتيجيتان تابعتان للقوات الجوية الأمريكية من طراز B-52H يوم الاثنين من قاعدة فيرفورد الجوية في جنوب إنجلترا في مهمة استغرقت عدة ساعات.ومرت القاذفتان جنوبا فوق المحيط الأطلسي على طول خليج بسكاي ساحل البرتغال، ودخلتا أجواء المتوسط فوق مضيق جبل طارق، ثم عادت إحداهما إلى إنجلترا عبر المجال الجوي لإسبانيا بعد أن أرسلت إشارة PAN-PAN.ورسالة الهاتف الراديوي PAN-PAN هي إشارة قياسية دولية تستخدم للإعلان عن وجود مشكلة على متن الطائرة لا تهدد أفراد الطاقم، حيث سارت طول رحلة العودة على ارتفاع منخفض.وبحسب التقارير، فقد طرأت المشكلة بعد أن زودت القاذفة بالوقود جوا قبالة سواحل إسبانيا.