انطلاق الحملات الانتخابية الرئاسية في كوريا الجنوبية

وقد سجل 14 شخصا رغباتهم في الترشح لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مراقبة الانتخابات.وخلال فترة الحملة الرسمية، يسمح للمرشحين بطباعة برامجهم الحزبية ومواد الحملة الأخرى في الصحف حتى 70 مرة، والقيام بحملات إعلانية تلفزيونية وإذاعية لمدة تصل إلى دقيقة حتى 30 مرة لكل قناة.وسيتمكن المرشحون من إلقاء الخطب في الأماكن المفتوحة بمساعدة المركبات ومكبرات الصوت بين الساعة 6 صباحا و11 مساء، كما سيسمح للعاملين والمتطوعين في الحملات بالغناء والرقص وترديد شعارات الحملة.ويمنع نشر نتائج الاستطلاع قبل الانتخابات بستة أيام، أو اعتبارا من 3 اذار المقبل، لمنع النتائج من التأثير على خيارات الناخبين. وستكون هذه أول انتخابات رئاسية تجرى بعد تخفيض سن الاقتراع القانوني من 19 إلى 18 عاما في عام 2020.