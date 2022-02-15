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ما هي مهمته؟.. إدارة بايدن تستعد لأزمة أوكرانيا بـ"فريق النمر"

دوليات

2022-02-15 | 00:58
ما هي مهمته؟.. إدارة بايدن تستعد لأزمة أوكرانيا بـ"فريق النمر"
2,420 مشاهدة

كشفت صحيفة واشنطن بوست، عن تشكيل البيت الأبيض فريقا، أطلق عليه اسم “فريق النمر”، لرسم السيناريوهات والخطط لكيفية الرد الأمريكي على كافة التحركات الروسية مع أوكرانيا من العرض المحدود للقوة إلى الغزو الكامل.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن فريق النمر أجرى تمرينين لعدة ساعات، أحدهما من مسؤولي الحكومة الأمريكية لإعداد سيناريوهات، وتجميع كتيب يلخص مجموعة من الاستجابات المحتملة السريعة، بدءا من اليوم الأول، وامتدادا على نحو أسبوعين من وقوع غزو روسي لأوكرانيا.

ويتكون فريق النمر من مجموعة متنوعة من الخبراء الذين يعالجون مشكلة معينة، من أجل الاستعداد والانقضاض، وجرى تشكيله بعد اكتشاف مسؤولي الأمن القومي الأمريكي في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، علامات مقلقة على زيادة كبيرة في القوات الروسية على حدود أوكرانيا.

وولد “فريق النمر” رسميا في تشرين ثان/ نوفمبر، عندما طلب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان من أليكس بيك مدير مجلس الأمن القومي للتخطيط الاستراتيجي، قيادة جهود التخطيط عبر وكالات متعددة، وجرى استدعاء وزارات الدفاع والخارجية والطاقة والخزانة والأمن الداخلي، مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، للنظر في احتمالية وقوع أزمة إنسانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكتيب الذي يعده “فريق النمر” يذهب إلى ما هو أبعد من سيناريوهات ساحة المعركة، مثل كيفية التعامل مع اللاجئين الأوكرانيين، الذين قد يتدفقون إلى بولندا ورومانيا، وكيفية تأمين السفارة الأمريكية في كييف، وما نوع العقوبات التي يجب فرضها على موسكو بالضبط، وكيفية مواجهة هجوم إلكتروني متطور.

ولفتت إلى أنه جرى توزيع الكتيب الذي يتكون من قرابة 30 ورقة وتقييما استخباراتيا، على مختلف المسؤولين بينهم القادة العسكريون والمدنيون في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”.
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