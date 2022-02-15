الدفاع البريطانية تجدد شكوكها: الغزو الروسي لأوكرانيا وشيك

جددت وزيرة الدفاع البريطانية إليزابيث تراس، اليوم الثلاثاء، شكوكها بأن "غزو روسيا لأوكرانيا وشيك" على الرغم من بدء عودة القوات الروسية إلى قواعدها بعد مناوراتها على حدود البلاد الغربية.

وقالت تراس إنها "لا تصدق" الروس لأن "هناك فرق كبير بين كلامهم وتصرفاتهم الفعلية"، معربة عن "مخاوف من أن تقدم روسيا على تدبير استفزاز ما لتبرير غزوها لأوكرانيا".



وأكدت تراس في حوار مع قناة LBC ، ان "أخر معلومات لاستخباراتنا تفيد بأن الهجوم الروسي وشيك وأنه مرجح جدا.. هناك 100 ألف جندي احتشدوا على الحدود الأوكرانية، ورغم أن الروس ينفون وجود لديهم نية لمهاجمة أوكرانيا، ينبغي أن يكون هناك انسحاب واسع النطاق حتى يثبتوا أنهم صادقين".