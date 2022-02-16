مجلس الشيوخ الامريكي يبعث رسالة تضامن إلى اوكرانيا

وقال 12 عضوا بارزا في مجلس الشيوخ من الديموقراطيين والجمهوريين في بيان "في هذه اللحظة العصيبة، نبعث برسالة تضامن وعزم من الحزبين الى الشعب الأوكراني، وأيضا على حد سواء بتحذير واضح إلى فلاديمير بوتين والكرملين".ويمثل البيان الذي وقعه زعيما الحزبين في مجلس الشيوخ تشاك شومر وميتش ماكونيل موقفا نادرا يعبر عن الوحدة السياسية في الكونغرس الذي يعاني من حالة استقطاب شديدة.لكن البيان يفتقر الى قوة القانون ويأتي بعد فشل المجلس المنقسم بالتساوي بين الحزبين في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا في حال غزوها أوكرانيا المجاورة.وأواخر الشهر الماضي، كاد أعضاء مجلس الشيوخ التوصل إلى مسودة اتفاق بشأن العقوبات، لكن في وقت متأخر الثلاثاء تراجع الجمهوريون وتقدموا بمشروع قانون خاص بهم للنظر فيه.هذه الخطوة أثارت غضب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديموقراطي بوب مينينديز الذي قال "إنه لأمر مخز أن يقرر الجمهوريون في مجلس الشيوخ اختيار موقف حزبي بدلا من العمل للتوصل إلى إجماع حول مقترح شامل من الحزبين".