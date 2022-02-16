ايران تطالب الكونغرس الامريكي بالتزام سياسي للعودة الى الاتفاق النووي

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"،: "لا يمكن للرأي العام في إيران قبول تصريح رئيس دولة كضمانة، لا سيما من رئيس الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018".واضاف وزير الخارجية الإيراني أنه "طلب من المفاوضين الإيرانيين أن يقترحوا على الأطراف الغربية "أن تعمد برلماناتها أو رؤساؤها على الأقل بما يشمل الكونغرس الأميركي إلى إعلان التزامها حيال الاتفاق والعودة إلى تطبيقه، على شكل إعلان سياسي".وتضمن الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى تخفيف العقوبات على طهران في مقابل قيود على برنامجها النووي، لكن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية، ما دفع إيران إلى التراجع عن التزاماتها.واستؤنفت المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، أواخر تشرين الثاني الماضي، بعد توقفها لأشهر، في أعقاب انتخاب الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي في حزيران الماضي.