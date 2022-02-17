مصرع وإصابة 18 شخصا إثر انفجار وانهيار مبنى سكني في طهران

وبحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية، فإن المبنى المكون من ثلاثة طوابق، انهار جراء انفجار وقع نتيجة تسرب الغاز في هذه الوحدة السكنية.وقال مدير جمعية الهلال الأحمر بمحافظة طهران، شاهين فتحي، للصحافيين، إن "عدد القتلى في انفجار رباط كريم، من 5 أشخاص إلى تسعة، فيما بلغ عدد الجرحى الذين جرى استخراجهم من تحت الأنقاض تسعة أشخاص".وأضاف فتحي، أن "عمليات الإنقاذ والبحث عن وجود مصابين تحت الأنقاض لا تزال مستمرة".وتابع المسؤول الإيراني أنه "للأسف لم يتوفر بعد العدد الدقيق للأشخاص الذين كانوا موجودين في هذا المبنى السكني".وفي مطلع شهر شباط الجاري، تسبب انفجار وقع في مبنى من ثلاث طوابق بمدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال غرب إيران، بوقوع 7 أشخاص بين قتيل وجريح.وفي 21 من كانون الأول الماضي، لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 13 شخصا على الأقل بجروح جراء انهيار مبنى سكني في مدينة تبريز.ويموت آلاف الأشخاص كل عام في إيران بسبب انفجارات الغاز واستنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون.وفي أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قال رئيس الجمعية الإيرانية لعلاج الحروق والجروح، محمد جواد فاطمي، إنه ".يتم تسجيل نحو 200 ألف حالة إصابة بجروح سنويا جراء الحرائق، مع تسجيل نحو ثلاثة آلاف وفاة".وأشار فاطمي إلى أن الحرائق داخل المنازل تتزايد مع حلول فصل الشتاء جراء استخدام أجهزة التدفئة، مضيفا أن "إيران لسوء الحظ في مستوى عال من حيث إحصائيات الحروق وهي أسوأ حالا من البلدان التي تشبهنا اقتصاديا".وأردف: "الآن بعد أن أصبحنا نواجه فيروس كورونا، يجب أن نحاول منع الحوادث التي يمكن الوقاية منها مثل الحرائق"، معتبرا أن "السبب الأكثر شيوعا لحدوث الحرائق الآن هو تسرب الغاز من الأجهزة المستخدمة".