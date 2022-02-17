شاب عربي يخطب فتاتين بحفل واحد.. وهذا ردهما على المنتقدين (فيديو)

في حادثة غريبة سجلها مقطع فيديو رصدته إحدى القنوات المغربية، تقدم شاب مغربي على الارتباط بفتاتين في حفل خطوبة واحد جمعه بالفتاتين اللتين أكدتا موافقتهما على عرضه بالقبول منه ليصبح الشاب مرتبطاً بالاثنتين ويستعد للزواج منهما.

وتداول نشطاء السوشيال ميديا، الفيديو على نطاق واسع، يظهر فيه شاب يدعى نصير وبجانبه خطيبتيه، وهما تصرّحان بأن هذه حياتهما وتريدان الاستقرار، ولا تريان أن هناك عيباً في إشكالية أن تتزوج فتاتان بشخص واحد.

حدث في العالم الثالث :



شاب مغربي يدعى نصير بن ذكري وخطيبتيه، حيث أقدم على خطبتهما في وقت واحد، ولاقى عرضه القبول من الطرفين، ليصبح مرتبطًا بالاثنتين ويستعد للزواج منهما، في ظاهرة غريبة من نوعها.

ولاقت التجربة انتقادات عديدة، كما تلقت الفتاتان العديد من النصائح بعدم استكمال pic.twitter.com/LjUhllLW6Q — m i s s d i o r🇸🇦 (@missdior456) February 15, 2022

إلى ذلك، شنّ مستخدمو التواصل الاجتماعي هجوماً على جرأة الفتاتين. وسادت بالتعليقات حالة من الغضب وردود أفعال ساخرة، ترفض هذه الظاهرة والترويج لها في المجتمعات العربية. وفي سياق الفيديو، قالت إحدى الفتيات إن هذا القرار حرية شخصية بالنسبة لهما، معبرة عن ذعرها من تعليقات الناس الموجهة لهم بشأن قبول الخطبة.

كما استهجنت طريقة النصح الرافض والمنتقد لهما، ورداً على انتقاد النشطاء الذين وجهوا لهما سؤالاً: لماذا لا يكون لكل واحدة منكما زوجاً واحداً لها، لترد إحداهما مخاطبة المنتقدين: نقول للناس اللي بينتقدونا، الله يهديهم علينا، احنا معملناش حاجة عيب ولا حرام، كنت أتمنى يقفوا معنا ويدعمونا.

ولاقت تجربة الشاب المغربي موجة تعليقات تحرض الفتاتين على ترك العلاقة وعدم إكمالها. ويأتي حفل الخطوبة بعد طلب الفتاتين وهما صديقتان وليستا أختين كما رُوج في فيديو لهما أن تتزوجا بنفس الرجل، لم يكن نصير أول شاب مغربي يقبل بالفكرة، الأمر الذي هاجمه وانتقده عدد من المغاربة داعين الفتاتين للعدول عن الأمر في حين سخرت ناشطات من الفتاتين وطريقة اختيارها لرجل واحد، بينما اعتبر شباب آخرون أن الشاب الذي يخطب فتاتين في نفس اليوم في نفس الحفل وتكونان موافقتين وسعيدتين هو شخص محظوظ بالتأكيد.