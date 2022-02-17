دولة مجاورة تعلن عن تخفيف قيود كورونا

وقال وزيري الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، ووزير الصحة فراس الهواري خلال مؤتمر صحفي، في دار رئاسة الوزراء في العاصمة عمّان، أنه "سيتم تخفيض أعداد الفحوصات تدريجيًا لما يقارب 4 آلاف فحص يوميًا من خلال إلغاء الفرق المتحركة، والفحص العشوائي".واضاف أن "الحكومة ستعلن بشكل أسبوعي عن عدد الإصابات بدلًا من إعلانها في الموجز بشكل يومي، مع الاستمرار برفع التقارير عن الإصابات اليومية لمنظمة الصحة العالمية".وأعلن الوزير الشبول إلغاء فحص "بي سي آر" للقادمين إلى أراضي المملكة، اعتبارًا من مطلع آذار المقبل، فيما أعلن كذلك إلغاء الفحص المخبري لحضور التجمعات، مع التأكيد على ضرورة تلقي جرعتي اللقاح المضاد لكورونا".لكن الوزير الأردني شدد على أن "الحكومة ماضية في تطبيق قانون الدفاع (طوارئ) تحسبًا لموجات جديدة، مبينًا أن الحكومة ماضية بتطبيق قانون الدفاع، والأوامر الصادرة بموجبه، لأهداف عديدة، منها دعم القطاعات الأكثر تضررًا من الجائحة.وأعلن الشبول، "نجاح حملة التطعيم التي بدأت في المملكة قبل نحو عام، مشيرًا إلى أن الحكومة تعكف على البدء بحملة لتطعيم فئة من تزيد أعمارهم على 5 سنوات طواعية بدءًا من الشهر المقبل".بدوره أكد وزير الصحة فراس الهواري، أن "الإجراءات التخفيفية الجديدة لا تعني نهاية الجائحة، حيث إن منظمة الصحة العالمية هي الجهة المخولة بإعلان نهاية الوباء".