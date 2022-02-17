Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ماني يكشف أحاديثه مع صلاح بعد النهائي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"دونباس".. إقليم الفحم الذي قد "يحرق العالم"

دوليات

2022-02-17 | 16:07
"دونباس".. إقليم الفحم الذي قد "يحرق العالم"
4,286 مشاهدة

جددت الاتهامات بالقصف المتبادل بين موالين لروسيا في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا وبين الحكومة الأوكرانية، احتمال حدوث مواجهات عسكرية قد تقدم مبررا لغزو روسي بحجة حماية مصالحها في الإقليم والأقلية الروسية.

واتهم المتمردون الموالين لروسيا في دونباس، المنطقة الغنية بالفحم، قوات كييف بقصف دونباس بقذائف مورتر، وهو ما ينتهك اتفاقية وقف إطلاق النار، فيما نفت أوكرانيا قيامها بالقصف.

ومن جانبه، شدد الكرملين الروسي على خطورة التصعيد في دونباس.

وبحسب الناطق بلسان الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الأوضاع تتصاعد، معربا عن أمله في أن يستخدم الغرب تأثيره على أوكرانيا لمنع المزيد من التعقيد.

ونفى الناطق صحة تقارير ألمحت إلى غزو روسي محتمل لأوكرانيا، غير أنه قال إن بلاده تتابع عن كثب الأوضاع في الإقليم الخاضع لسيطرة المتمردين.

وإلى ذلك، أعلنت الخارجية الأوكرانية أن قرية ستانتسيا لوغانسكا تعرضت لقصف بأسلحة ثقيلة من دونباس.

وشدد وزير الخارجية دميترو كوليبا، على أن هذا القصف "انتهاك خطير" لاتفاقيات مينسك من قبل روسيا، داعيا جميع شركائها الدوليين لإدانته.3

كما كشفت وزارة الدفاع في بيان إصابة جندي ومدنيين اثنين في القصف، مؤكدة أنها "سجلت 29 انتهاكا لوقف إطلاق النار من قبل قوات أشارت إلى أنها روسية، من بينها 27 انتهاكا "باستخدام أسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك".

وفي مؤتمر صحفي، أبدى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، قلقه من أن تستخدم روسيا ذريعة ما لغزو أوكرانيا بعد هجمات الخميس.

وحذر ستولتنبرغ من أن: "أي اعتراف روسي بانفصال دونباس سيشكل تقويضا لوحدة أراضي أوكرانيا"، مؤكدا على أن الحلف سيعمل على تقديم الدعم العسكري والمادي للجيش الأوكراني.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، يوضح الباحث المتخصص في الشؤون الروسية خليل عزيمة، أن ما حدث الخميس في دونباس من تصعيد عسكري من جانب الانفصاليين وقصف لقرية حدودية، كان متوقعا بعد الموقف الغربي من حشد روسيا لقواتها على حدود أوكرانيا، والتهديد بأن موسكو ستدفع ثمنا باهظا.

ويبدو الآن أن روسيا تتجه إلى خطين متكاملين، بحسب "عزيمة"، يتمثل الأول في اتجاه الاعتراف بما يسمى "جمهورية دونيتسك الشعبية" و"جمهورية لوهانسك الشعبية"، والثاني باتجاه التصعيد من قبل الانفصاليين الموالين لها في دونباس.

وكلا الخطين هما لدفع أوكرانيا إلى اللجوء لعملية الحسم العسكري ضد الانفصاليين، وإيجاد ذريعة لروسيا لإدخال قواتها إلى الدونباس بحجة حماية "الأقلية الروسية"، كما تزعم موسكو؛ ما قد يؤدي لاحتلال الإقليم ووصله جغرافيا مع شبه جزيرة القرم، وفقا للمتحدث ذاته.

ويتابع عزيمة: "ستكون تداعيات هذه العملية العسكرية إحداث زعزعة الاستقرار الأوكراني، وسوف يرافقه تحرك رجالات موسكو في أوكرانيا لإسقاط الحكومة والسيطرة على أوكرانيا، وتدشين حكومة موالية لموسكو".

ومن جهته، يرى المحلل السياسي الروسي، رونالد بيغاموف، أن الأوضاع في الإقليم الواقع بشرق أوكرانيا قد يفاقم الأوضاع السياسية لدرجة الانسداد، ثم يبعث بتوترات قصوى تتسبب في حدوث "السيناريو الأصعب".

ويوضح بيغاموف أن الغزو الروسي لأوكرانيا محتمل ومن دون سابق إنذار، لافتا إلى أن إقليم دونباس المتنازع عليه يعد من المناطق السبعة المتوقع اقتحام كييف من خلالها، حسبما يشير تقرير استخباري صادر عن وزارة الدفاع البريطانية.

وأما المحاور الأخرى فمن بينها بيلاروس القريبة من العاصمة، وأقصى شمال أوكرانيا على الحدود الغربية، وشبه جزيرة القرم، وشمال شرق أوكرانيا، تحديدا من مدينة خاركيف.
 
» حمّل تطبيق السومرية الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
04:29 | 2022-02-18 04:29
04:17 | 2022-02-18 04:17
04:15 | 2022-02-18 04:15
المزيد
اعلان
خروقات أمنية
خروقات أمنية
خصومات سياسية
خصومات سياسية
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.