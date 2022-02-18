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أمريكا: من الممكن التوصل إلى اتفاق نووي مع ايران

دوليات

2022-02-18 | 01:02
أمريكا: من الممكن التوصل إلى اتفاق نووي مع ايران
المصدر:
ارم نيوز
871 مشاهدة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، إحراز "تقدم كبير" في مفاوضات فيينا، معتبرة أن إمكانية إبرام اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ممكنة "في غضون أيام" إذا أظهرت طهران "جدية" في هذا الشأن.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لوكالة فرانس برس: "باستطاعتنا، بل ينبغي علينا أن نتوصل إلى تفاهم بشأن العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة في غضون أيام“، في إشارة إلى اتفاق 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية.
 
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة "في خضم المراحل النهائية" من المحادثات النووية مع إيران.
 
وأضاف برايس للصحفيين، مشيرا إلى الاتفاق النووي: "هذه في الحقيقة المرحلة الحاسمة التي سيكون عندها بمقدورنا تحديد ما إذا كانت العودة للامتثال بخطة العمل الشاملة المشتركة وشيكة أم لا".
 
في المقابل، قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني على ”تويتر“، الأربعاء، إننا "بعد أسابيع من المحادثات المكثفة بتنا أقرب من أي وقت مضى للتوصل لاتفاق، ولا اتفاق على شيء ما لم يتم الاتفاق على كل شيء".
 
وفي وقت سابق من يوم الخميس، نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين، قولهم إن "اتفاقا أمريكيا إيرانيا في طور التكوين لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، يرسم خطوات متبادلة من الجانبين على مراحل وصولا إلى الامتثال الكامل".
 
وأضاف الدبلوماسيون: "لكن أولى هذه الخطوات لا تتضمن إعفاءات من عقوبات النفط".
فيما نفت طهران ذلك، إذ اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن "ما نشرته وكالة رويترز "معلومات مضللة".
 
وتنص مسودة الاتفاق، التي يزيد طولها عن 20 صفحة، على مجموعة من الخطوات واجبة التنفيذ بمجرد إقرارها، بدءا بمرحلة تتضمن تعليق إيران للتخصيب فوق 5%، حسبما قال ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات لوكالة ”رويترز“.
 
ويتضمن النص أيضا إشارات إلى إجراءات أخرى يقول الدبلوماسيون إنها تشمل رفع التجميد عن حوالي 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية بموجب عقوبات أمريكية، بالإضافة إلى إطلاق سراح سجناء غربيين محتجزين في إيران، وهو إجراء يشير إليه كبير المفاوضين الأمريكيين روبرت مالي باعتباره شرطا لإبرام اتفاق.
 
واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي، الأسبوع الماضي، بعد توقف دام عشرة أيام.
 
وترمي المحادثات الجارية في فيينا للتوصل إلى اتفاق يعيد كلا من واشنطن وطهران للالتزام بمفاعيل خطة العمل الشاملة المشتركة، الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في فيينا في 2015 لضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات عن طهران.

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