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مصرية تقتل زوجها وهي ترقص.. كيف فعلتها؟!

دوليات

2022-02-18 | 06:13
مصرية تقتل زوجها وهي ترقص.. كيف فعلتها؟!
2,499 مشاهدة

شهدت مصر جريمة جديدة غريبة من نوعها، حين أقدمت سيدة على قتل زوجها بعد 4 أشهر فقط من حفل زفافهما.

وسددت المتهمة "وردة" المقيمة في شارع عبد الفتاح أبو الحسن، المتفرع من شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، ثلاث طعنات قاتلة في القلب لزوجها أحمد (40 عاماً).
 
وبدأت الواقعة التي أوردتها صحيفة "مصراوي" المحلية، بوصلة رقص ومزح بين العروسين لمدة 5 دقائق وانتهت بقتل الزوج على يد ابنة عمته.
ارتبطت المتهمة "وردة بعلاقة عاطفية مع زوجها منذ فترة طويلة، وهو نجل خالها ويعمل سائقاً.
 
وكانت حياة الزوجان تسير بشكل طبيعي للغاية، وعادا من المصيف قبل 3 أيام من الجريمة. دون خلافات تذكر بينهما.
 
وكانت الزوجة ترقص لزوجها وتمزح معه، لكنه هددها بالضرب أثناء هزارهما معاً، فاعتدت عليه بالسب والشتم.
 
وفجأة تحول المزح إلى حقيقة، وشتم الزوج القتيل زوجته، فاتجهت نحو المطبخ وأمسكت سكينا لإخافته فقط. لكنها طعنته في الصدر والرقبة، أودت بحياته في الحال.
 
ولم يتمكن أحد من إنقاذ الزوج حتى عقب وصول سيارة الإسعاف.
لم تنكر الزوجة جريمتها، وقالت في التحقيقات: "مكنش قصدي أقتله، شتمني رحت ضربته بالسكينة في رقبته ومات".
 
وأكد أهالي المنطقة أنه في صباح يوم وقوع الحادث كان المجني عليه، يقوم بغسل سيارته. وبعد أن انتهى توجه إلى شقته، وبعد عدة ساعات فوجئ الجميع بحمله جثة هامدة على سيارة الإسعاف.
 
وورد إخطار من مستشفى أم المصريين بوصول "أحمد"، جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعني أسفل الصدر من الناحية اليسرى وآخر بالفخد الأيمن.
 
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، إلى مكان الواقعة. وتبين من خلال الفحص والمعاينة أن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض "سكين".
 
وبدأت القوات في مناقشة زوجته التي نقلت الجثة. وتبين أنها تدعى “وردة” 35 سنة ربة منزل مقيمة بذات العنوان.
 
وبينت التحريات أنه أثناء مزاحهما سويا حدثت بينهما مشادة كلامية. قام خلالها المتوفى بالتعدي عليها بالضرب بسلة مهملات. وتهديدها بسلاح أبيض سكين. فأحضرت الزوجة سكين من المطبخ تم ضبطه وأحدثت إصابته التي أودت بحياته.
 
وقررت النيابة العامة حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق. وتم عرضها على قاضي المعارضات. وجدد حبسها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد.

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