فرنسا تدعو إلى وقف العمليات العسكرية شرق أوكرانيا

وأضاف الرئيس الفرنسي أمام الصحفيين إثر قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي أن "الوضع يثير قلقا بالغا"، و"يبدو أنه أسفر عن العديد من الضحايا في الساعات الأخيرة".وجاء تصريح ماكرون على خلفية تصعيد التوتر في دونباس، وسط تبادل حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اتهامات بمخالفة اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع استمرار كبار المسؤولين الغربيين في الحديث عن تخطيط روسيا لـ"غزو أوكرانيا"، على الرغم من نفي موسكو ذلك مرارا وتكرارا وإعلانها عن بدء انسحاب قواتها من الحدود بعد انتهاء التدريبات العسكرية.