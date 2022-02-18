ألمانيا تتوقع سيناريو مختلفاً للأزمة الروسية الأوكرانية

وقالت ألمانيا على لسان وزيرة خارجيتها، إنها تتوقع سيناريو "العلم الزائف"، من قبل روسيا، في أوكرانيا، وهو السيناريو الأكثر ترجيحا من غزو كامل.وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، الجمعة، إن السيناريو الأكثر احتمالا للهجوم الروسي على أوكرانيا ليس غزوا كاملا ولكن بالأحرى عملية علم زائف أو انقلاب.وقالت بربوك: "سيناريو الغزو الكامل قد يكون ممكنا لكنني كذلك لست متأكدة أن هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحا حقا ".وأضافت: "سأكون خائفة أكثر من أن السيناريو الأكثر احتمالا وهو عملية العلم الزائف أو انقلاب أو أشياء أخرى مثل هجوم إلكتروني على أوكرانيا".