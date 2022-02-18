بريطانيا تنقل سفارتها من كييف وتوجه دعوة لرعاياها

وقالت الوزارة إن عمل السفارة البريطانية في كييف انتقل إلى مكان آخر مؤقتاً، وإن العاملين يعملون من مكتب تابع للسفارة في مدينة لفيف في غرب أوكرانيا.وأضافت: "أي إجراء عسكري روسي في أوكرانيا سيؤثر بشدة على قدرة الحكومة البريطانية على تقديم المساعدة القنصلية في أوكرانيا".وتابعت: "يجب ألا ينتظر المواطنون البريطانيون دعماً قنصلياً متزايداً، يساعد في أي إجلاء في مثل تلك الظروف".